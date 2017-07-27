Хафтар не возражает против участия сына Каддафи в политической жизни Ливии

КАИР, 27 июл — РИА Новости. Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар не возражает против участия сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислама в политической жизни страны.

"Почему бы и нет. Если он хочет играть политическую роль, то в этом нет проблемы", — сказал Хафтар в опубликованном в четверг интервью саудовской газете " Аль-Хаят ". При этом он сообщил, что не встречался лично с Сейф аль-Исламом, но в курсе его передвижений после освобождения из тюрьмы.

По мнению Хафтара, также и бывшие сотрудники силовых структур Ливии могут поступить на службу в армию при условии, что они не замешаны в преступлениях. "Мы сейчас реорганизуем армию после трех лет боев… Мы открываем двери всем, кто был в армии, и кому не запрещено законом вновь поступить на воинскую службу", — сказал Хафтар.

В начале июня вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был освобожден. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф-аль-Ислам, точно не известно. Сторонники Сейфа-аль-Ислама Каддафи после сообщений о его освобождении заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет его к объединению. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал вновь арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.