Полиция Украины заявляет о предотвращении теракта в Луганской области

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция предотвратила теракт в Луганской области, проводится проверка, заявила в четверг пресс-секретарь областного управления полиции Украины Татьяна Погукай.

По ее данным, в полицию поступило сообщение, что в районе села Кудряшовка обнаружен подозрительный газовый баллон, на место прибыли сотрудники оперативной и взрывотехнической групп.

"На Луганщине полицейские предотвратили теракт… Проверкой установлено, что на расстоянии 15 метров от обочины дороги сообщением село Кудряшовка — село Новая Астрахань в земле на глубине 30 сантиметров обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из двух разрезанных частей газового баллона, взрывателя к противотанковой мине МВЧ-62 и проводов", — написала Погукай на своей странице в Facebook в четверг.

Специалисты обезвредили взрывное устройство, полиция возбудила дело по статье "террористический акт", проводится проверка.

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