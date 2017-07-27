Финский эксперт не исключил возможность вступления страны в НАТО

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Финляндия в перспективе может вступить в НАТО, на данный момент активного взаимодействия с альянсом стране достаточно, однако все будет зависеть от изменения ситуации в области международной безопасности, считает эксперт клуба "Валдай", профессор Школы менеджмента и политики в Университете Тампере Пами Аалто.

"В перспективе это вполне возможно. Фактически, Финляндия не сохраняет нейтралитет, а остается внеблоковой страной, да и то с оговорками – ведь Финляндия активно взаимодействует с НАТО", — сказал Аалто РИА Новости.

По его словам, "этого вполне достаточно на ближайшие год или два, если только ситуация в области международной безопасности не изменится существенным образом".

Ранее посол Финляндии в Москве Микко Хаутала в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Хельсинки пока не рассматривает вопрос о членстве в НАТО, но исключать ничего нельзя. При этом, указал дипломат, в Финляндии понимают, что решение о вступлении в НАТО было бы стратегическим и имело бы серьезные последствия в самых разных областях. По его словам, "перед решением такого масштаба нужно очень тщательно и глубоко исследовать запросы общества, внимательно изучить все плюсы и минусы".