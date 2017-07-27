Пушков назвал новые американские санкции "сдвигом в политической психике"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что новые санкции США против России и угрозы ядерным ударом Китаю являются "сдвигом в политической психике".

"США вводят новые санкции против России, угрожают ядерным ударом Китаю… Сдвиг в политической психике налицо. Форма острой агрессивной паранойи", — написал сенатор на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ пройти процедуру голосования в сенатое, и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкции против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий приказ.