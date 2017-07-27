Мадуро обвинил политику США в отказе оппозиции от диалога с правительством

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отказ оппозиции страны идти на диалог с правительством связан с изменениями в политике США.

"Все эти действия оппозиции имеют отношение к изменениям в политике США… к приходу правых экстремистов на основные посты в администрации (президента США Дональда) Трампа", — заявил Мадуро в интервью телеканалу RT

Мадуро отметил, что единственной целью властей США является разрушение Венесуэлы.

"Пытаться разрушить нашу страну, чтобы наложить руку на большие богатства, которые есть в Венесуэле. Мы никогда не забываем, что у Венесуэлы самые большие в мире сертифицированные запасы нефти", — заявил президент.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.