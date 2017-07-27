Мадуро сравнил нынешнюю ситуацию в Венесуэле с произошедшим на Украине

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ситуацию в Венесуэле можно сравнить с тем, что произошло на Украине, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, отвечая на вопрос, на кого он возлагает ответственность за гибель людей в ходе протестов в стране.

"Если вы можете провести немного более серьезное расследование…, сможете обнаружить…, что происходит в Венесуэле. В Венесуэле мы подвергаемся тому, чему была подвержена Украина", — заявил Мадуро в интервью телеканалу RT

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.