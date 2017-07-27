Саакашвили лишили гражданства из-за недостоверных данных, заявили в Киеве

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении, подтвердила в четверг администрация президента Украины.
"По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", — сообщили РИА Новости в четверг в администрации президента.
По данным администрации, указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован не будет, поскольку он содержит персональные данные.
В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.