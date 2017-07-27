Саакашвили лишили гражданства из-за недостоверных данных, заявили в Киеве

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении, подтвердила в четверг администрация президента Украины.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", — сообщили РИА Новости в четверг в администрации президента.

По данным администрации, указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован не будет, поскольку он содержит персональные данные.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.