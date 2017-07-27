Украинские националисты заявили, что силовики блокируют их офис в Киеве

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Руководитель "Организации украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский заявил, что правоохранители заблокировали ее офис в связи с проведением крестного хода, приуроченного ко дню Крещения Киевской Руси.

В четверг в Киеве пройдут праздничные мероприятия по случаю дня Крещения Киевской Руси, запланированы молебен и крестный ход. Боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия", запрещена в РФ.

"Штаб Добровольческого Движения ОУН на Мазепы, 6 с самого утра заблокирован, как 9 мая. Полно "Беркута", подогнали несколько автозаков, водомет. Наши активисты только что выяснили: сегодня должен идти из Лавры московский православный ход", — написал Коханивский на своей странице в Facebook. Он не исключил, что блокирование офиса связано с опасением главы МВД Арсена Авакова по поводу возможный агрессивных действий со стороны националистов в адрес участников крестного хода.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.