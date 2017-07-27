Два министра правительства Швеции подали в отставку из-за IT-скандала

СТОКГОЛЬМ, 27 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Министр транспорта Анна Юханссон и министр внутренних дел Андерс Игеман подали в отставку после скандала, связанного с возможной утечкой секретной информации, заявил глава правительства Швеции Стефан Лёвен на пресс-конференции в Стокгольме.

"Я выбираю сегодня то, что лучше для страны. Мне не нужен политический кризис в Швеции", — сказал он.

Решение стало ответом на требование оппозиционных партий об отставке Юханссон, Игемана и министра обороны Петера Хультквиста из-за скандала, связанного с возможной утечкой секретной информации. Лидеры четырех оппозиционных партий — либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии, Партии центра, Партии либералов и Партии христианских демократов — сообщили в среду, что намерены начать процесс голосования в парламенте по вотуму недоверия трем упомянутым министрам.