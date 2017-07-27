Савченко будет баллотироваться на пост президента Украины

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины.

Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Савченко ранее заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит. В июле Минюст зарегистрировал ее новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного — 2,5 миллиона гривен (около 96,5 тысячи долларов), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду (в выборах президента — ред.), а как дальше — будет видно", — сказала Савченко в интервью украинскому интернет-изданию "Главком", опубликованному в четверг.

Она также подтвердила намерение принять участие в выборах в Раду. "Скажем так, я бы повела на них свою партию. Я декларирую такую ​​концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда", — добавила Савченко.