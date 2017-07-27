Посольство Израиля в Баку не раскрыло детали встречи с блогером Лапшиным

БАКУ, 27 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство Израиля в Азербайджане отказалось раскрыть детали встречи осужденного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, с представителями посольства, считает это личным делом блогера.

В среду адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

"Каждый гражданин имеет право обращаться с такого рода просьбами. Мы не можем раскрыть детали встречи Александра Лапшина с представителями посольства Израиля в Азербайджане. Это личное дело Александра Лапшина, и мы не можем проинформировать об этом", — говорится в распространенном в четверг заявлении посольства.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.