За кампанией Макрона следили с фейковых аккаунтов Facebook, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Порядка 20 фейковых аккаунтов были созданы в Facebook, чтобы шпионить за предвыборной кампанией нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванного конгрессмена США агентство также сообщило, что в шпионаже могли участвовать и агенты российских спецслужб.

По данным источников агентства, слежка с аккаунтов велась за представителями кампании Макрона и других приближенных к кандидату в президенты людей. Facebook, в свою очередь, сообщила агентству, что во Франции были обнаружены шпионские аккаунты, которые были заблокированы.

Как пишет агентство со ссылкой на американского конгрессмена и двух людей, знакомых с ситуацией, в шпионаже якобы участвовали российские агенты, которые в социальной сети выдавали себя за знакомых людей из окружения Макрона и пытались добыть личную информацию.

Источники агентства, пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что сотрудники Facebook зафиксировали подобную деятельность во время первого тура президентских выборов во Франции и связали применяемые методы с теми, которые в прошлом использовались подразделением военной разведки ГРУ.

Компания Facebook сообщила американским чиновникам, что, по ее мнению, "шпионам" не удалось достичь своих целей и заставить объекты загрузить вредоносное программное обеспечение или заполучить их учетные данные.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб экс-министра экономики Франции и лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона не менее пяти раз с января подвергался хакерским атакам, однако злоумышленникам не удалось похитить данные. В коммюнике движения "Вперед!" отмечается, что мишенями атак становились "по большей части участники предвыборной кампании". Коммюнике ссылается на сделанное ранее заявление представителей компании по компьютерной безопасности Trend Micro, которые обвинили хакеров Fancy bear в попытках проникнуть в базы данных движения Эммануэля Макрона.

Ранее американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли группу хакеров Fancy Bear в работе на РФ и подозревали в связях с ГРУ.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявлять какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.