Пекин ответил на слова главы ЦРУ о "главном конкуренте США"

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай не ущемляет интересы других стран, но не позволит другим государствам угрожать и вредить КНР, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова директора ЦРУ о том, что Китай стал главным конкурентом США.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon заявил, что не Россия и Иран, а Китай может составить конкуренцию США благодаря его сильной экономике и растущей военной мощи.

"Мы отметили соответствующие заявления, согласно их логике, те, кто обладает более сильной экономикой и военной мощью, представляет наибольшую угрозу для мира. Китай всегда следовал принципам независимой внешней политики и мира, и развитие КНР – это мирное развитие. Китай не будет ущемлять интересы других стран и не будет вмешиваться в дела других стран, но в то же время мы не позволим другим странам угрожать КНР и вредить нашим интересам", — заявил дипломат.

По его словам, "эти вопросы мы должны рассматривать в контексте перспектив совместного выстраивания будущего всего человечества".

"Что касается отношений США и КНР, последние 40 лет показали, обе стороны имеют широкий круг общих интересов, и сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и США", — добавил он.

Помпео в интервью Washington Free Beacon также отметил, что технические программы Китая направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что Китай сможет превзойти их.

В ответ на это Лу Кан заявил, что "американские компании не осуществляли бы деятельность, которая была бы не в их интересах…".

"Предыдущий опыт показывает, что предприятия двух стран ведут нормальную предпринимательскую деятельность в соответствии с рыночными правилами", — резюмировал он.