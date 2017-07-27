Партия Саакашвили считает лишение их лидера гражданства Украины незаконным

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, считает лишение украинского гражданства своего лидера незаконным, сторонники политика видят в этом нарушение международного и украинского законодательства.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"У нас до сих пор нет официального подтвержденного ответа, действительно ли Михаила Саакашвили лишили гражданства. Однако заявляем о незаконности таких действий и нарушении как законодательства Украины, так и норм международного законодательства. У Михаила Саакашвили одно гражданство — украинское", — говорится в заявлении партии.

В партии заявили, что целью президента Украины Петра Порошенко во время визита в Грузию было договориться об экстрадиции Саакашвили. "Это его (Порошенко — ред.) ответ на призыв Михаила Саакашвили о создании штабов совместных действий, задачей которых является мобилизация людей на осень и вымогательство досрочных выборов", — считают в партии.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.