Мадуро обвинил мировые СМИ в публикации "фейковых" новостей о Венесуэле

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мировые СМИ публикуют "фейковые" новости о ситуации в стране, которая подвергается массированной атаке в прессе и на телевидении.

"К Венесуэле сейчас применяется модель преследования, осада мировых СМИ. Распространяют много ложных версий, много лжи. Это то, что сейчас называется "фейковые новости", нет? Эра постправды", — заявил президент в интервью телеканалу RT.

Мадуро также отметил, что Венесуэла подвергается "ежедневной сильной массированной атаке на телевидении и в мировой прессе".

"У Венесуэлы есть эта конституция, мир должен это знать. Она может быть одной из немногих конституций мира, которые содержат действующие принципы первоначальной учредительной власти. Она дает право президенту республики и другим органам власти, включая граждан,… созвать национальное учредительное собрание", — также отметил президент.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.