Партия Саакашвили собирает вече на Майдане

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" собирается провести митинг на площади Независимости в Киеве в четверг днем. Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

"Не за Саакашвили! А против их (украинских властей – ред.) произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто! " – говорится в сообщении.

Украинская власть "перешла границу" и "окончательно сбросила маски", заявили в партии.

"Движение новых сил" призывает сторонников взять с собой на Майдан украинские флаги, паспорта гражданина Украины и конституцию страны.

Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам политик, находящийся сейчас в США, заявил, что будет добиваться возвращения на Украину.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после того, как новый президент страны вступил в должность. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и стал главой Одесской области, а в ноябре следующего он покинул этот пост, заявив о нежелании украинских властей бороться с коррупцией. После этого президент Грузии подписал указ о лишении политика гражданства из-за того, что тот получил украинский паспорт. В Минюсте Грузии заявили, что экс-президента задержат сразу же по прибытии в страну.