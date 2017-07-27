Коломойский назвал позорным пятном лишение гражданства Саакашвили

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что лишение украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является позорным пятном на репутации Украины.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"Лишение гражданства Саакашвили — это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", — сказал Коломойский в комментарии сайту ТСН.ua украинского телеканала "1+1".

Бизнесмен заявил, что если его самого, возможно, когда-нибудь лишат гражданства, то ему будет почетно оказаться в списке рядом с Саакашвили. "Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным. Также, как при советской власти, для тех, кого лишали гражданства, почетно было оказаться в компании Солженицына, Бродского, Аксенова, Ростроповича и Вишневской", — сказал Коломойский.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.