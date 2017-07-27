Цели Китая и России в сфере кибербезопасности совпадают, заявил Крутских

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. У России и Китая есть стратегическое совпадение целей в сфере кибербезопасности, а также в путях их реализации, сообщил журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Как показали консультации, которые только что мы провели на уровне секретарей Совбеза, у нас полное стратегическое совпадение и наших целей, и тактик продвижения этих целей", — заявил Крутских.

По его словам, эти цели "очень естественны и просты – это исключение гонки вооружений из киберпространства, это предотвращение конфликтов в этой сфере на межгосударственной основе, это вовлечение в переговорный процесс максимального количества государств, потому что кибербезопасность должна быть равной для всех".

"Не должно быть того, что называется safe heavens — убежищ, потому что уникальность этих технологий состоит в том, что достаточно кому-то одному выпасть из глобальных договоренностей, и через это убежище будет осуществляться кибернападение", — сказал он.

Он также отметил, что, "как мы подчеркивали в ходе консультаций, сейчас точка зрения Китая и России превалирует в мире, многие страны выстраивают свою безопасность, исходя из тех принципов сотрудничества, которые предлагает РФ".

Делегация РФ во главе с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым находится в Пекине с трехдневным рабочим визитом, в рамках которого проводятся российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, консультации по вопросам стратегической стабильности, а также встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В состав российской делегации входят представители МИД, МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Федеральной службы по финансовому мониторингу.