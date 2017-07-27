Полиция Израиля отменила меры безопасности, вызвавшие протесты в Иерусалиме

Демонтаж систем безопасности на входе в здание мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. 25 июля 2017

Демонтаж систем безопасности на входе в здание мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. 25 июля 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Израильская полиция объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община.

Ночью у входа на территорию третьей по значимости святыню ислама рабочие разобрали последние металлоконструкции — ряды барьеров, которые должны были направлять толпу к металлоискателям, и рампы, на которых висели видеокамеры. Электронное оборудование отсюда вывезли еще два дня назад.

"Сегодня утром мы практически полностью вернулись к ситуации, которая существовала на горе до теракта", — цитирует новостной интернет-ресурс "Валла" высокопоставленного офицера израильской полиции.

Пока неясно, удовлетворят ли уступки мусульман, которые бойкотировали меры безопасности, введенные в ответ на убийство 14 июля двух полицейских в этом районе Старого города. С тех пор верующие отказывались подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивали на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, которые регулярно перерастали в стычки с израильскими силами.

Встретив ликованием демонтаж металлоконструкций, мусульмане пока не вернулись на территорию святыни, ожидая решения своих религиозных лидеров.

На пятницу крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС назначили "день гнева", призвав земляков активизировать акции протеста. В прошлую пятницу в рекордных по размаху стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев, сотни были ранены.