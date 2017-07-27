Автомобили МЧС доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь

МОСКВА, ‪27 июл — РИА Новости. Автомобили МЧС России доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе министерства.

"В Луганск и Донецк прибыли колонны машин, которые привезли более 600 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

Среди грузов — детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

"Доставка гуманитарных грузов прошла штатно", — сказали в МЧС. Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

В настоящее время на складах начинается разгрузка автомобилей в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам Луганской и Донецкой областей. "Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", — подчеркнул представитель МЧС.

В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

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