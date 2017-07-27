Президент Польши рассматривает расширение полномочий Верховного суда

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда рассматривает возможность расширения полномочий Верховного суда в рамках судебной реформы, сообщает радиостанция RMF со ссылкой на замглавы канцелярии президента Павла Муху.

"Президентский проект закона о Верховном суде содержит решения, которых не было в ветированном законе. Анджей Дуда рассматривает значительное расширение компетенций Верховного суда", — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

По словам Мухи, президент хочет "не только создать дисциплинарную службу, но и решить вопрос тщательного рассмотрения дела на уровне Верховного суда — в таких случаях, когда мы имеем дело с вопиющим нарушением права, когда есть необходимость рассмотрения дела не только в кассационном смысле".

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник заявил, что применит право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему, которые были разработаны правящей партией "Право и справедливость". При этом глава государства пообещал разработать новые варианты документов, поскольку реформа судебной системы в стране, по его словам, необходима. Польский президент при этом подписал во вторник один из законов в рамках судебной реформы — о всеобщих судах.