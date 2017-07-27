От санкций против России могут пострадать немецкие компании, заявили в ФРГ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс заявила, что немецкие компании могут пострадать от новых санкций США в отношении РФ, передает агентство Рейтер.

По словам Циприс, США отклонились от единого с Европой курса по этому вопросу, а ситуация с введением новых санкций создает очередные трудности в отношениях с Вашингтоном.

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".