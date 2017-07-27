В Таиланде при крушении лодки утонули пять туристов

БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Пять туристов, граждан Таиланда, утонули вместе с прогулочной лодкой вечером в среду у берегов провинции Чумпхон на юге страны, сообщает Третий национальный телеканал.

В лодке, отправившейся в море, несмотря на высокую волну и предупреждения синоптиков, находились 13 туристов, собиравшихся заниматься сноркелингом, и три члена экипажа. Когда лодка перевернулась и затонула, с нее успели спастись пять туристов и экипаж.

Еще пять человек: четыре женщины и один мужчина — считались пропавшими без вести до утра четверга, когда лодку, затонувшую в неглубоком месте недалеко от берега, осмотрели спасатели. Они обнаружили тела всех пяти пропавших пассажиров внутри лодки: люди не сумели выбраться из нее, когда лодка тонула, сообщает телеканал.