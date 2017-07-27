"Хезболлах" объявила о прекращении огня в районе Эрсаль

БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Прекращение огня объявлено во всем горном районе Эрсаль начиная с 6.00 утра (время совпадает с московским), сообщается в распространенном для СМИ заявлении пресс-службы ливанского движения "Хезболлах".

"Огонь прекращен на всех фронтах горного района Эрсаль начиная с шести утра", — говорится в сообщении.

Ливанское движение "Хезболлах" за шесть суток сумело освободить от террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. В это же время совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсаль горный район Флита на территории Сирии.

Лидер ливанского движения объявил в минувшую пятницу о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон: со стороны Флиты с сирийской территории, и со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считался до недавнего времени самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию боевиков.

Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.