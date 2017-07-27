МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что нанесет ядерный удар по Китаю в случае соответствующего приказа президента Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Адмирал подчеркнул, что каждый американский солдат давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего.
Отношения Вашингтона и Пекина переживают непростой период. Так, на прошлой неделе китайский истребитель уже в третий раз за несколько месяцев перехватил самолет американских ВМС над Южно-Китайским морем. В начале июля Пекин обвинил Вашингтон в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша, которые Китай считает своими.
Кроме того, администрация Трампа готовит новые санкции против небольших китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР. Ограничительные меры могут быть приняты в течение следующих недель и затронут малые финансовые институты, которые связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.