МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что нанесет ядерный удар по Китаю в случае соответствующего приказа президента Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Свифт выступал на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений США и Австралии. Когда один из ученых спросил его, выполнил бы он приказ о нанесении ядерного удара по КНР на следующей неделе, если бы президент США издал его, Свифт сказал: "Ответ – да".

Адмирал подчеркнул, что каждый американский солдат давал клятву подчиняться приказам главнокомандующего.

Отношения Вашингтона и Пекина переживают непростой период. Так, на прошлой неделе китайский истребитель уже в третий раз за несколько месяцев перехватил самолет американских ВМС над Южно-Китайским морем. В начале июля Пекин обвинил Вашингтон в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша, которые Китай считает своими.

В МИД страны призвали Вашингтон прекратить подобные провокации, которые негативно сказываются на двусторонних отношениях.

Кроме того, администрация Трампа готовит новые санкции против небольших китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР. Ограничительные меры могут быть приняты в течение следующих недель и затронут малые финансовые институты, которые связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.