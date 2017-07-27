Турецкий альпинист погиб при покорении пика Хан-Тенгри в Киргизии

БИШКЕК, 27 июл – РИА Новости. Известный турецкий альпинист Хакан Кошкун умер предположительно от остановки сердца при покорении одного из самых труднодоступных пиков планеты — Хан-Тенгри в Киргизии, сообщает турецкая Daily Sabah со ссылкой на представителя альпинистского клуба.

На территории Киргизии находятся несколько десятков горных пиков высотой до 7 тысяч метров. В том числе излюбленный альпинистами всего мира пик Хан-Тенгри (6695 метров), который считается одной из самых трудных и опасных вершин планеты. Его уникальная, почти правильной формы, остроконечная пирамида сложена из мрамора и известняков. За последние пять лет при покорении этой вершины погибли свыше 10 альпинистов из разных стран мира, в том числе и россияне.

"41-летний Хакан Кошкун умер от сердечного приступа во время спуска с пика Тянь-Шаня", — сообщил представитель клуба. Состояние альпиниста стало ухудшаться при спуске с вершины на высоте около 6,5 тысячи метров, несмотря на оказанную медицинскую помощь, его не удалось спасти. В ближайшее время тело спортсмена будет отправлено на родину.

Это уже второй трагический случай за последние несколько дней в горах Киргизии. В воскресенье при покорении пика Ленина (7134 м) на границе Киргизии и Таджикистана погиб известный красноярский альпинист Юрий Курмачев. Трагедия произошла на высоте 6100 метров. Как сообщила "Комсомольская правда", Юрий Курмачев был доцентом кафедры высшей математики института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета. 68-летний спортсмен имел титул "снежного барса", который неофициально присваивается лучшим альпинистам за покорение 4 и более семитысячников. Российский спортсмен имел за спиной более 20 восхождений на высочайшие вершины мира.