Число погибших в Венесуэле в протестах за сутки возросло до трех человек

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Число убитых в протестах в Венесуэле за сутки увеличилось до трех, таким образом, по последним данным, общее число жертв достигло 103 человек.

По данным портала Nacional, в штате Мерида в среду вечером погиб молодой человек Эндерсон Кальдера. Предположительно, он получил огнестрельное ранение, был доставлен в госпиталь, однако скончался.

Ранее в Мериде в тот же день погиб еще один участник протестов. Третьей жертвой стал 16-летний юноша в районе Каракаса Петаре.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.