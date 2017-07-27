ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Член палаты представителей США Джон Дункан (от штата Теннеси) рассказал РИА Новости, почему проголосовал против законопроекта по санкциям в отношении России.

Дункан стал одним из трех членов палаты представителей, кто проголосовал против законопроекта по санкциям в отношении России, Ирана и КНДР. В поддержку же высказалось подавляющее большинство — 419 конгрессменов.

"Ужесточение санкций против России основывалось на предполагаемом вмешательстве России в наши президентские выборы. Однако, если они это сделали, это было абсолютно неэффективно, и Россия недавно поддержала нас в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и установлении перемирия в Сирии", — сказал собеседник агентства.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года, хотя в основном закрепляет уже действующие против РФ санкции. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

Санкции против России

В тексте документа, который опубликован на сайте американского конгресса, говорится, что санкции, в частности, предполагается ввести против лиц, причастных к кибератакам со стороны РФ, против имеющих отношение к нарушению прав человека и к коррупции в России. Упомянуты также лица, ведущие дела с российской разведкой и оборонным сектором РФ.

Предусмотрены ограничительные меры в отношении лиц, инвестирующих более 10 миллионов долларов или способствующих таким инвестициям, если такие вложения помогают России приватизировать государственные активы с целью незаконного обогащения чиновников правительства РФ, их семей и близких.

Отдельно выделены санкции против тех, кто осуществляет экспорт или предоставляет Сирии существенную финансовую, материальную или технологическую помощь, которая позволила бы Дамаску разрабатывать оружие массового уничтожения, баллистические или крылатые ракеты, получать существенное количество обычных вооружений.

Прописаны и меры против нефтедобывающего сектора России, в том числе — против тех, кто сотрудничает с РФ по проектам строительства трубопроводов, а также ограничения на взаимодействие с российскими финансовыми учреждениями.

В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект. В ЕС также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства). Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.