Американский конгрессмен заявил, что США не должны "давать пощечину" Ирану

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не должны "давать пощечину" Ирану и вводить против страны новые санкции, поскольку Тегеран выполняет договоренности по ядерной сделке, заявил РИА Новости член палаты представителей Джон Дункан (от штата Теннеси).

Дункан стал одним из трех членов палаты представителей, кто проголосовал против законопроекта по санкциям в отношении России, Ирана и КНДР. В поддержку же высказалось подавляющее большинство — 419 конгрессменов.

"Накануне я проголосовал против законопроекта по ужесточению уже существующих санкций против России и Ирана. До этого я проголосовал в поддержку введения изначальных санкций против Ирана, но я не думал, что они должны были быть расширены, поскольку госдеп дважды подтверждал соблюдение Ираном положений соглашений по ядерной программе за последние несколько месяцев", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что США не должны "давать пощечину" Ирану в то время, "когда они делают то, что мы хотели от них".

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее госдеп США подтвердил, что Иран выполняет положения достигнутого соглашения. Тем не менее, как пишут американские СМИ, это не устроило американского президента Дональда Трампа. Как пишет издание Foreign Policy, Трамп поручил приближенным людям в Белом доме разработать потенциальный сценарий, при котором Вашингтон сможет объявить, что Иран не соблюдает положения ядерной сделки.

Сам Трамп публично неоднократно заявлял, что считает достигнутое после многих лет переговоров соглашение с Ираном "плохой сделкой". Он также высказывал сомнения, что Иран будет придерживаться соглашения.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года, хотя в основном закрепляет уже действующие против РФ санкции. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".