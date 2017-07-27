Конгрессмен считает, что США должны перестать пытаться управлять всем миром

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США должны перестать пытаться управлять всем миром, поскольку у самих есть "достаточно проблем дома", заявил РИА Новости член палаты представителей Джон Дункан (от штата Теннеси).

Дункан стал одним из трех членов палаты представителей, кто проголосовал против законопроекта по санкциям в отношении России, Ирана и КНДР. В поддержку же высказалось подавляющее большинство — 419 конгрессменов.

"Я дважды голосовал за введения жестких санкций против Северной Кореи, хотя большинство времени санкции не наносили ущерба правящей элите ни в какой стране, но обычно наносили ущерб бедному населению", — сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что "сумасшедший" лидер КНДР Ким Чен Ын сам нанес ущерб своему населению, "потратив большую часть денег правительства на бомбы, оружие и другую военную технику".

"В целом, я думаю, что мы должны перестать пытаться править всем миром. У нас задолженность в размере 20 триллионов долларов, и у нас достаточно проблем дома", — добавил конгрессмен.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года, хотя в основном закрепляет уже действующие против РФ санкции. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".