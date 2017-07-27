На химзаводе в Японии произошло возгорание

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Возгорание произошло на химическом заводе компании Mitsui Chemicals в городе Мобара японской префектуры Тиба недалеко от Токио, пострадали три человека.

По данным телеканала NHK, сообщение о возгорании поступило в противопожарное управление около 11 утра по местному времени (5.00 мск). Точной причины инцидента пока не названо, однако один из охранников на предприятии сообщил телеканалу, что слышал "звук, похожий на столкновение грузовика с чем-то".

К настоящему времени известно о трех пострадавших. Их состояние неизвестно.