Мадуро готов выйти за границы Венесуэлы ради боливарианской революции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что для защиты интересов боливарианской революции и предотвращения разделения страны руководство страны готово выйти за пределы государства. © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Президент Венесуэлы не признает новые американские санкции

"Если Венесуэла будет разделена, если боливарианская революция будет вынуждена взяться за оружие, мы будем снова сражаться под тем же флагом, и пересечем нашу границу", — заявил президент в интервью телеканалу RT.

При этом лидер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом "остановить агрессию" в отношении страны. "И в частности моя речь направлена президенту Дональду Трампу: прекратите агрессию против Венесуэлы, прекратите вмешательство в дела Латинской Америки", — отметил он.

Венесуэльский президент назвал "абсолютным безумием" разговоры о блокаде Венесуэлы в США. "Они уже начали блокаду, которую можно назвать косвенной, против нашей финансовой системы", — сказал Мадуро.

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. По словам представителя администрации США, эти люди участвуют в коррумпированном режиме Мадуро и в нарушении прав человека.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.