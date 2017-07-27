Министры труда и занятости стран БРИКС приняли совместную декларацию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министры труда и занятости стран-участниц БРИКС по итогам встречи в Китае приняли совместную декларацию; основной акцент в ней сделан на создание рабочих мест и навыков, формализации рынков труда и социальной защите, сообщает в четверг пресс-служба Минтруда РФ.

"Двадцать шестого-двадцать седьмого июля в городе Чунц­ине (КНР) состоялась третья встреча министров труда и занятости стран БРИКС… По итогам встречи подписана декларация министров… В документе определен вектор движения государств по развитию занятости и снижению бедности, отражается приверженность положениям программы устойчивого развития 2030, стандартам международной организации труда, руководящим принципам международной ассоциации социального обеспечения для управления социальным обеспечением", — говорится в сообщении.

Так, в документе отмечается, что "в качестве ключевых областей политики, представляющих общий интерес, государства-члены БРИКС продолжают уделять основное внимание созданию рабочих мест и навыков, формализации рынков труда и социальной защите".

Особое внимание в декларации уделено вопросу новых форм занятости.

"Выявление новых форм занятости является одной из важных тенденций на рынке труда, призывающей к действиям по решению проблем. Мы подчеркиваем необходимость совершенствования управления в сфере труда, включая совершенствование национальной системы трудового законодательства, укрепление механизмов разрешения трудовых споров, укрепление соблюдения и обеспечения соблюдения трудового законодательства и адаптации системы социального страхования к новой ситуации", – приводит пресс-служба текст документа.

Помимо этого, одним из главных инструментов по борьбе с бедностью министры назвали развитие профессиональных навыков на протяжении всей жизни.

"Мы подчеркиваем большой потенциал мер по развитию навыков в содействии инклюзивному росту, сокращению масштабов нищеты и занятости женщин и мужчин, включая молодежь, пожилых работников, лиц, ищущих работу, лиц, подвергающихся риску увольнений, и людей из бедных сельских и городских районов. Меры поддержки, обеспечивающие лучший доступ к профессиональной подготовке и обучению на протяжении всей жизни, а также подготовке, которая имеет отношение к быстро меняющемуся спросу растущих экономик, должны быть частью комплексных подходов к политике в области занятости, которые сочетают развитие навыков с другими политическими мерами", — говорится в тексте.

По данным пресс-службы, декларация содержит положения, касающиеся социального обеспечения граждан, в том числе вовлеченных в нестандартные формы занятости.

"Особенно важно обеспечить надлежащую сферу действия социального обеспечения для работников различных договорных отношений, включая нестандартные формы занятости, поддерживающего мобильность работников, с дополнением эффективных систем социального страхования системами, не связанными с взносами, имеющего рационально установленные и корректируемые уровни пособий, сохраняющего и увеличивающего стоимость фонда социального страхования, а также необходима адаптация административных процедур для облегчения соблюдения", – говорится в тексте документа.

Декларация будет представлена лидерам стран БРИКС на саммите в городе Сямэне в Китае в сентябре.