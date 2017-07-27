Министры труда и занятости стран БРИКС приняли совместную декларацию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министры труда и занятости стран-участниц БРИКС по итогам встречи в Китае приняли совместную декларацию; основной акцент в ней сделан на создание рабочих мест и навыков, формализации рынков труда и социальной защите, сообщает в четверг пресс-служба Минтруда РФ.
Так, в документе отмечается, что "в качестве ключевых областей политики, представляющих общий интерес, государства-члены БРИКС продолжают уделять основное внимание созданию рабочих мест и навыков, формализации рынков труда и социальной защите".
Особое внимание в декларации уделено вопросу новых форм занятости.
"Выявление новых форм занятости является одной из важных тенденций на рынке труда, призывающей к действиям по решению проблем. Мы подчеркиваем необходимость совершенствования управления в сфере труда, включая совершенствование национальной системы трудового законодательства, укрепление механизмов разрешения трудовых споров, укрепление соблюдения и обеспечения соблюдения трудового законодательства и адаптации системы социального страхования к новой ситуации", – приводит пресс-служба текст документа.
"Мы подчеркиваем большой потенциал мер по развитию навыков в содействии инклюзивному росту, сокращению масштабов нищеты и занятости женщин и мужчин, включая молодежь, пожилых работников, лиц, ищущих работу, лиц, подвергающихся риску увольнений, и людей из бедных сельских и городских районов. Меры поддержки, обеспечивающие лучший доступ к профессиональной подготовке и обучению на протяжении всей жизни, а также подготовке, которая имеет отношение к быстро меняющемуся спросу растущих экономик, должны быть частью комплексных подходов к политике в области занятости, которые сочетают развитие навыков с другими политическими мерами", — говорится в тексте.
По данным пресс-службы, декларация содержит положения, касающиеся социального обеспечения граждан, в том числе вовлеченных в нестандартные формы занятости.
Декларация будет представлена лидерам стран БРИКС на саммите в городе Сямэне в Китае в сентябре.