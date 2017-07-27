В Венесуэле в протестах погиб еще один человек

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Еще один молодой человек стал жертвой протестов в Венесуэле, сообщил в среду вечером депутат Национальной ассамблеи страны Анхель Альварадо.

"Умер юноша Жан Карлос Апонте, который протестовал в районе "5 июля" в Петаре (Каракас). Он убит пулей национальной боливарианской гвардии. Покойся с миром", – написал Альварадо в своем микроблоге в Twitter.

По данным прокуратуры страны, погибшему было 16 лет. Ведомство сообщило, что уже ведет расследование обстоятельств его гибели.

Апонте стал вторым человеком, погибшим в протестах за среду. Ранее сообщалось о гибели еще одного мужчины в штате Мерида. Таким образом, число жертв конфликта властей и оппозиции, по последним данным, достигло 102 человек.

Ранее сообщалось, что в среду участники массовых протестов в Венесуэле подожгли бронетранспортер национальной гвардии и один из опорных пунктов этой силовой структуры в районе Петаре в Каракасе.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.