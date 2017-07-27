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В мире

Банковские счета бывшего премьера Таиланда арестовали

06:0927.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЭкс-премьер-министр Королевства Таиланд Йинглак Чинават. Архивное фотоЭкс-премьер-министр Королевства Таиланд Йинглак Чинават. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Двенадцать банковских счетов бывшего премьер-министра Таиланда, первой женщины на этом посту в истории страны, арестованы министерством финансов, деньги с них списаны в пользу бюджета в порядке административного штрафа, сообщила в четверг в своем микроблоге в Twitter сама Йинглак Чинават.

Йинглак Чинават. Архивное фото
© РИА Новости
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В среду вечером премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, который в 2014 году возглавил военный переворот против демократически избранного правительства Чинават, заявил журналистам, что минфин "только рассматривает процедуру ареста счетов". Премьера цитировали все ведущие СМИ страны, в том числе наиболее популярные газеты "Тхаи Рат" и "Матичон".

"Это неправда. Мои счета арестованы, деньги с них уже списаны в пользу бюджета", — написала в Twitter Йинглак Чинават.

Административный штраф, который она по решению военного правительства должна уплатить за "халатность при исполнении программы рисового залога и попустительство коррупции при исполнении этой программы", как было записано в решении министерства финансов о штрафе, составляет более 1 миллиарда долларов.

Общий ущерб от дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство покупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи по прямым межгосударственным сделкам за рубеж, по оценкам минфина Таиланда, составил около 15 миллиардов долларов.

Премьер-министр Королевства Таиланд Йинглак Чинават. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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По данным, переданным Йинглак Чинават в министерство финансов в 2015 году, когда после принятия нового закона о коррупции процедура декларации активов стала обязательной для всех лиц, занимающих или занимавших в прошлом государственные должности, на счетах Чинават находилось около 700 тысяч долларов, в то время как общая стоимость ее активов составляла 18 миллионов долларов.

Дотационная социальная программа рисового залога была одним из предвыборных обещаний Чинават. Она исполнялась с 2011 года, когда правительство Чинават пришло к власти в результате всеобщих выборов, до 2014 года, когда ее кабинет был свергнут военными. Лозунгом последних было национальное примирение и прекращение многолетнего конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават, неоднократно провоцировавшего уличные столкновения и кровопролитие.

На последних этапах исполнения программы в результате падения мировых цен на рис, массовых уличных выступлениях оппозиции, парализовавших работу правительства, и коррупции, поразившей программу, огромное количество собранного риса скопилось в государственных хранилищах. Рис начал массово портиться, что и привело к потерям бюджета.

Помимо административного штрафа в миллиард долларов, Чинават грозит до 10 лет тюремного заключения за халатность и попустительство коррупции в период, когда она по должности премьер-министра занимала пост председателя Национальной рисовой комиссии, ведавшей исполнением программы рисового залога.

Сотрудник правоохранительных органов центре Бангкока. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault
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Многомесячное судебное слушание в ее отношении в коллегии Верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, завершилось на прошлой неделе. Первого августа Чинават произнесет в суде последнее слово, а на 25 августа назначено оглашение приговора.

В среду вечером стало известно, что Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда собирается завести в той же коллегии Верховного суда еще одно дело против Чинават, на этот раз за выплату компенсаций общей суммой в 60 миллионов долларов семьям демонстрантов, погибших и раненых во время подавления военными демонстраций в Бангкоке в 2010 году. Большинство погибших и раненых были сторонниками Чинават. Однако, компенсации, выплаченные ее правительством после прихода к власти в 2011 году, получили не только их семьи, но и семьи нескольких военных, погибших и раненых при подавлении демонстраций.

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