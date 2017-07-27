МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, вызвали на закрытое слушание в администрации тюрьмы по делу о его недавнем телефонном интервью российскому телеканалу RT, во время которого Бут разговаривал с телеведущим, имя которого не было занесено в список разрешенных контактов, сообщила РИА Новости в четверг жена россиянина Алла Бут.

"Виктор позвонил мне и сообщил, что на сегодня, 27 июля, его вызвали на закрытое административное слушание по делу о разговоре с телеведущим RT. Чем все закончится, совершенно неясно, его могут лишить права телефонных звонков домой и добавить ему дни к сроку заключения", — сообщила она.

"Буду сегодня после 22.00 по Москве ждать его звонка. Если Виктор не позвонит, значит звонки ему запретили", — добавила жена Виктора Бута.

Административное расследование в отношении Бута власти тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс начали после того, как во время телефонного интервью с телеканалом RT продюсер канала, имя которой было заранее занесено в список разрешенных контактов россиянина, передала трубку ведущему передачи, который не был зарегистрирован, как разрешенный контакт. По тюремным правилам, установленным для Виктора Бута, все его телефонные разговоры прослушиваются, а передача трубки несанкционированному контакту считается серьезным нарушением режима.

По словам американских адвокатов Бута, которых не допустили на административное слушание, россиянину может грозить запрет на телефонные звонки минимум на несколько недель, запрет на покупки в тюремном магазине, аннуляция "хороших дней" — дней раннего освобождения, которые присуждаются за хорошее поведение в тюрьме – и, вероятно, добавление к сроку заключения до 50 дней.

В 2015 году, когда Виктор Бут еще находился в сверхстрогом блоке "коммуникационного контроля", в результате подобного административного слушания его наказали запретом на телефонные звонки и добавлением к сроку 40 дней за выращивание в камере чайного гриба, которое тюремные власти приравняли к изготовлению алкогольных напитков.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате операции американских спецслужб. После длительного судебного процесса об экстрадиции россиянин был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет. Вышедшая в отставку федеральный судья Шира Шейндлин впоследствии заявила американским СМИ, что вынуждена была приговорить Бута к 25-летнему сроку, минимальному по статьям, по которым его обвиняли, после того, как присяжные признали россиянина виновным. Судья назвала собственный приговор "чрезмерным" и подчеркнула, что Бут – не террорист, а бизнесмен, осужденный по обвинению в подготовке сговора о совершении преступления, "созданного" для него федеральными агентами в ходе провокационной операции.