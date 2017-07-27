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В мире

Виктора Бута вызвали на слушание по делу об интервью корреспонденту RT

05:0727.07.2017
(обновлено: 05:08 27.07.2017)
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© AFP 2017 / Christophe Archambault Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault 

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, вызвали на закрытое слушание в администрации тюрьмы по делу о его недавнем телефонном интервью российскому телеканалу RT, во время которого Бут разговаривал с телеведущим, имя которого не было занесено в список разрешенных контактов, сообщила РИА Новости в четверг жена россиянина Алла Бут.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault
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"Виктор позвонил мне и сообщил, что на сегодня, 27 июля, его вызвали на закрытое административное слушание по делу о разговоре с телеведущим RT. Чем все закончится, совершенно неясно, его могут лишить права телефонных звонков домой и добавить ему дни к сроку заключения", — сообщила она.

"Буду сегодня после 22.00 по Москве ждать его звонка. Если Виктор не позвонит, значит звонки ему запретили", — добавила жена Виктора Бута.

Административное расследование в отношении Бута власти тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс начали после того, как во время телефонного интервью с телеканалом RT продюсер канала, имя которой было заранее занесено в список разрешенных контактов россиянина, передала трубку ведущему передачи, который не был зарегистрирован, как разрешенный контакт. По тюремным правилам, установленным для Виктора Бута, все его телефонные разговоры прослушиваются, а передача трубки несанкционированному контакту считается серьезным нарушением режима.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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По словам американских адвокатов Бута, которых не допустили на административное слушание, россиянину может грозить запрет на телефонные звонки минимум на несколько недель, запрет на покупки в тюремном магазине, аннуляция "хороших дней" — дней раннего освобождения, которые присуждаются за хорошее поведение в тюрьме – и, вероятно, добавление к сроку заключения до 50 дней.

В 2015 году, когда Виктор Бут еще находился в сверхстрогом блоке "коммуникационного контроля", в результате подобного административного слушания его наказали запретом на телефонные звонки и добавлением к сроку 40 дней за выращивание в камере чайного гриба, которое тюремные власти приравняли к изготовлению алкогольных напитков.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архив
© AFP 2017 / Nicolas Asfauri
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Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате операции американских спецслужб. После длительного судебного процесса об экстрадиции россиянин был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства, а затем осужден федеральным судом в Нью-Йорке на 25 лет. Вышедшая в отставку федеральный судья Шира Шейндлин впоследствии заявила американским СМИ, что вынуждена была приговорить Бута к 25-летнему сроку, минимальному по статьям, по которым его обвиняли, после того, как присяжные признали россиянина виновным. Судья назвала собственный приговор "чрезмерным" и подчеркнула, что Бут – не террорист, а бизнесмен, осужденный по обвинению в подготовке сговора о совершении преступления, "созданного" для него федеральными агентами в ходе провокационной операции.

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