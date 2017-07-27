Google откажется от функции моментального показа результатов поиска

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Интернет-поисковик Gооgle решил отказаться от технологии Instant, позволявшей показывать результаты поиска, пока пользователи только вводят поисковый запрос, сообщает издание Search Engine Land.

"Мы запустили Google Instant в 2010 году с целью как можно быстрее предоставить пользователям нужную информацию, в то время, когда они только печали свой запрос на своих устройствах. С тех пор много поисковых запросов было сделано с мобильных устройств, что предполагало различные ограничения по изображению, вводу и обмену информацией. Принимая это во внимание, мы решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах", — сказал представитель компании изданию.

Компания представила технологию Google Instant в 2010 году, назвав ее "фундаментальным изменением поискового процесса". Как отмечает издание, теперь поисковик будет предлагать пользователям возможные варианты запросов и загружать результаты поиска только после того, как они выберут один из них или нажмут клавишу ввода.