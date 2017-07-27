Саакашвили заявил, что будет добиваться возвращения на Украину

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный накануне украинского гражданства, заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он отметил, что является большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов, и продолжит "борьбу, здесь, в Украине, несмотря ни на что".

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.