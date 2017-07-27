В США россиянина обвинили в отмывании денег через криптовалюту

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Российскому гражданину Александру Виннику, подозреваемому в отмывании денег с помощью криптовалюты, было зачитано обвинение в суде штата Калифорнии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Минюста США.

Александр Винник был арестован в Греции во вторник. Сообщалось, что он находился в розыске в США по подозрению в отмывании денег через биткоин-транзакции.

По сообщениям СМИ, 38-летний Винник приехал с женой и детьми в греческий город Салоники, оттуда они направились в Халкидики отдыхать в пятизвездочном отеле. ФБР объявило его в розыск как главу большой сетевой "прачечной". Власти американского штата Калифорния отследили, откуда он выходил в сеть с мобильного телефона, и связались с греческой полицией.