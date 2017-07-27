В США мексиканец пил антифриз, чтобы выжить в грузовике с мигрантами

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Мексиканец Мануэль Чавес был вынужден пить антифриз, чтобы избавиться от жажды и жары и выжить внутри грузовика с мигрантами, задержанного в США, сообщает портал Excelsior.

Ранее стало известно о гибели 10 человек, обнаруженных полицией Сан-Антонио в прицепе к грузовому автомобилю. Всего там находилось почти 40 человек. Водителю, 60-летнему Джеймсу Брэдли, предъявлены обвинения.

Чавес, 42-летний уроженец штата Халиско, был извлечен без сознания из трейлера в минувшее воскресенье. В интервью Kens canal 5 его подруга Сесилия Ривера рассказала, что антифриз Чавес принимал, потому что ему надо было попить хотя бы какой-нибудь жидкости, а ничего больше в грузовике он найти не смог.

Сейчас Чавес находится в госпитале Сан-Антонио, он уже вышел из комы и общается с родными. По мнению врачей, если подтвердится информация об антифризе, это может означать в будущем проблемы для пациента с печенью, мозгом и почками.