Поломка аттракциона на ярмарке в Огайо привела к гибели человека

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо, сообщает телеканал NBC4i.

Инцидент произошел в день открытия ярмарки. Как заявил телеканалу представитель полиции Стив Мартин, один из рядов сидений аттракциона "отвалился".

При этом организаторы ярмарки в Twitter сообщили, что проводится расследование. "Появилось сообщение об инциденте на аттракционе. Проводится расследование, мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления", — сообщается в соцсети.

Местные власти сообщили, что в результате инцидента погиб 18-летний юноша. Работа аттракциона временно прекращена.

Omg this is horrible so sad 🙏🏽🙏🏽RT @ohlordvino: Ohio state fair 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/gfG4H9Teqv — Sapphire (@Sapphire604) 27 июля 2017 г.

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