Британские военные отметили уникальность российских гиперзвуковых ракет

ОМАХА, 27 июл — РИА Новости. Власти Великобритании наблюдают за разработкой в России гиперзвуковых средств поражения, заявил представитель британских ВМС Пол Берк и отметил, что Британия не могла бы создать "ничего подобного".

"Конечно, мы наблюдаем за тем, что делает Россия", — сказал Берк, занимающийся в ведомстве вопросами применения ядерного оружия, на полях симпозиума Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.

"Великобритания не могла бы сделать ничего подобного. Мы не могли бы сами разработать систему такого рода", — добавил он.

При этом Берк подчеркнул, что любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года. Как следует из документа, гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы различного назначения будут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России после 2025 года.