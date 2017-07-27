Президент Венесуэлы не признает новые санкции США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны не признают новые санкции США в отношении страны, о которых Вашингтон заявил в среду.

"Санкции? Мы не признаем никаких санкций, для нас они — признание моральности, преданности и честности", — заявил президент страны. По данным агентства Франс Пресс, Мадуро назвал новые ограничительные меры Вашингтона "незаконными, наглыми и беспрецедентными".

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции страны и вице-президентов национальной нефтяной компании.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.