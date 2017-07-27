СМИ узнали, чем Спайсер займется после ухода с поста пресс-секретаря Трампа

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уходящий с поста пресс-секретаря президента США Шон Спайсер ведет переговоры о трудоустройстве с ведущими американскими телеканалами, пишет издание Page Six.

По данным источников, Спайсер провел переговоры с телеканалами ABC, NBC, CBS и Fox News. Сообщается, что в ходе интервью руководители некоторых телеканалов "пошли в наступление", чтобы заполучить столь ценного сотрудника, остальные же "просто приценивались".

Кроме того, как отмечает издание, по слухам, Спайсер якобы может принять участие в танцевальном шоу "Dancing with the Stars" (аналог российской телепередачи "Танцы со звездами") на канале ABC.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подтвердил свою предстоящую отставку и сообщил, что останется работать до конца августа.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.