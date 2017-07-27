Сенаторы близки к решению по законопроекту о санкциях против России и Ирана

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Американские законодатели близки к соглашению по законопроекту об антироссийских санкциях против РФ и Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на председателя комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера.

Республиканский сенатор сказал журналистам, что ожидал, что о соглашении объявят в среду вечером. При этом он не уточнил, будут ли в конечном варианте документа включены санкции против Северной Кореи.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.