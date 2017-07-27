ВЕНА, 27 июл — РИА Новости. Суд в австрийском Клагенфурте в среду приговорил к заключению на срок от четырех до пяти лет двух уроженцев Украины за ограбление лежачей 80-летней жительницы Каринтии и избиение ее сиделки.

Как сообщает газеты Der Standard, инцидент произошел в марте 2015 года. Двое мужчин ночью ворвались в дом пенсионерки, за которой ухаживала 23-летняя медсестра. Обе женщины спали. Связав их и избив медсестру, преступники взломали сейф и забрали ювелирные изделия на 30 тысяч евро. Затем они попытались скрыться на иномарке пенсионерки, однако недалеко от словенской границы попали в ДТП и бросили свою добычу, вскоре после чего были задержаны.

Пятидесятидвухлетний плотник вину признал, его сообщник, 28-летний мужчина, заявил о своей невиновности. Как установило следствие, в нападении принимал участие еще и третий злоумышленник, однако, он пока остается неизвестным.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавляется в публикации.