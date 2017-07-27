В здании грузинской телекомпании "Рустави 2" произошел пожар

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Пожар возник в здании оппозиционной и самой рейтинговой в Грузии телекомпании "Рустави 2", предположительно, повреждена большая часть аппаратуры, сообщают журналисты телеканала.
Телекомпании также пришлось на время прервать вещание, однако эфир через несколько минут был возобновлен. На месте находятся бригады спасательных групп, патрульной полиции и пожарные. Причины возникновения пожара и предположительный ущерб пока не известны.
По данным МВД, специальные спасательные службы и пожарные бригады сумели вовремя локализовать пожар.