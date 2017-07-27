В здании грузинской телекомпании "Рустави 2" произошел пожар

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Пожар возник в здании оппозиционной и самой рейтинговой в Грузии телекомпании "Рустави 2", предположительно, повреждена большая часть аппаратуры, сообщают журналисты телеканала.

Телеведущие ведут прямой эфир из двора компании, так как здание полностью задымлено. По словам журналистов, "пожар возник в полночь и охватил большую часть той территории, где расположена монтажная, павильоны политических ток-шоу и часть центральной аппаратуры".

Телекомпании также пришлось на время прервать вещание, однако эфир через несколько минут был возобновлен. На месте находятся бригады спасательных групп, патрульной полиции и пожарные. Причины возникновения пожара и предположительный ущерб пока не известны.

По данным МВД, специальные спасательные службы и пожарные бригады сумели вовремя локализовать пожар.