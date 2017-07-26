Сенат отправил в минюст запрос о связях демократов с Украиной в 2016 году

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Комитет сената США направил запрос в министерство юстиции страны с просьбой выяснить связи консультанта Демократической партии с посольством Украины в 2016 году, а также могли ли украинские дипломаты передать демократам компромат на Дональда Трампа.

По информации телеканала Fox News, в письме в минюст глава комитета республиканец Чак Грассли говорит об американке украинского происхождения Александре Чалупе, которая в 2016 году работала консультантом Национального комитета Демократической партии (НКДП) США.

Сенатор просит выяснить, встречалась ли она с представителями посольства Украины в Вашингтоне для получения "компрометирующей информации" о Трампе, который тогда был кандидатом в президенты от Республиканской партии.

В заявлении на сайте Грассли также отмечается, что Чалупа встречалась "как с украинскими официальными лицами, так и с сотрудниками аппарата демократов в Палате (представителей США) во время избирательной компании и пыталась убедить их провести слушания о Поле Манафорте", который тогда был менеджером кампании Трампа. Манафорта подозревают в связях с властями РФ.

"Госпожа Чалупа не регистрировалась в качестве иностранного агента, а минюст (США) не смог объяснить, почему они не потребовали от нее зарегистрироваться", — пишет сенатор.

В свою очередь адвокат консультанта Конрад Новак сообщил Fox News, что закон об иностранных агентах нельзя применять к его клиентке, потому что "Чалупа была не более, чем лицом, связанным в этническими вопросами, так же как и многие другие этнические сообщества в США".

Как и представители Демократической партии Новак обвинил республиканцев в том, что, пытаясь найти связи демократов с властями Украины, они хотят "увести в сторону" расследование по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США.

В настоящее время в конгрессе США ведется расследование "вмешательства РФ" в выборы в США и в его рамках изучение связей окружения Трампа с Россией. При этом сам Трамп и представители Белого дома не раз обращали внимание на необходимость расследования возможных связей НКДП с властями Украины.

Российские власти категорически отрицают какое-либо вмешательство в выборы в США, называя такие обвинения бездоказательными, поскольку до настоящего времени США не предоставили каких-либо фактов, доказывающих вину РФ.