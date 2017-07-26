В турецком отеле умер турист из России, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гражданин России Дмитрий Садовников найдем мертвым в гостинице на территории морского курорта Кемер в турецкой Анталье, сообщает HaberTurk.

По информации портала, 48-летний россиянин отдыхал в пятизвездочном отеле на средиземноморском побережье с женой Ларисой и друзьями. Утром во вторник мужчину в бессознательном состоянии обнаружила его супруга. Он лежал рядом с бассейном и не подавал признаков жизни. Работники отеля вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть Садовникова.

Сама вдова сообщила, что во время отдыха мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас тело россиянина находится в Институте судебной медицины в городе Анталья.