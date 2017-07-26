Миссия ООН подтвердила гибель экипажа разбившегося в Мали вертолета

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) подтвердила гибель двух миротворцев, находившихся на борту немецкого вертолета, потерпевшего крушение в провинции Гао, говорится в заявлении организации.

Ранее стало известно, что вертолет ФРГ, на борту которого находились два миротворца ООН, разбился в Мали. Как сообщил РИА Новости представитель миротворческой миссии ООН в Мали Оливье Сальгадо, вертолет осуществлял мониторинг конфликта в провинции Гао.

"Предварительные данные показывают, что произошел технический сбой. Начатое расследование установит точные обстоятельства крушения. На борту вертолета находился экипаж, двое миротворцев, к сожалению, они мертвы", — говорится в сообщении миссии.

Как заявил представитель вооруженных сил ФРГ Йоахим Рюле, пока нет оснований полагать, что причиной крушения воздушного судна стали "внешние факторы". "Причина крушения остается открытой. На данный момент нет доказательств причастности внешних факторов", — приводит его слова агентство Рейтер.

Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.